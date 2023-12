Zeman torna a dirigere il Pescara dopo il malore: la curva dell'Ancona lo aveva omaggiato con uno striscione

ANCONA L'allenatore boemo Zdenek Zeman è tornato in campo a dirigere il suo Pescara. A distanza di otto giorni dalla lieve ischemia transitoria che ne aveva determinato il ricovero in clinica per qualche giorno, l'allenatore del Delfino questa mattina (19 dicembre) si è presentato al campo di allenamento di Silvi per dirigere la seduta della squadra in vista della gara di sabato sera all'Adriatico con la Fermana.

LEGGI ANCHE: Il "Condor" Agostini ricorda la tripletta rifilata al Pescara nel '93: «Ancona, quei tre gol regalarono una gioia grande»

L'omaggio della Nord anconetana

Assente ad Ancona, dove in panchina è andato il suo vice (ex Ascoli) Giovanni Bucaro, al Del Conero aveva ricevuto anche l'omaggio della Curva Nord dorica con uno striscione a lui dedicato ("Mister Zeman non mollare")