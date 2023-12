ANCONA Coli Saco si sta rivelando l’uomo in più della gestione Colavitto rispetto a quella Donadel: il centrocampista franco-maliano, solo due volte titolare in campionato quando il tecnico di Conegliano sedeva sulla panchina dorica, nelle ultime gare è diventato un elemento imprescindibile nel reparto nevralgico dell’Ancona, in cui la mezzala di proprietà del Napoli sopperisce alla grande alla poca fisicità dei suoi due compagni, il playmaker Gatto e l’altro interno Paolucci. Saco, dopo aver sbloccato la sfida con il Perugia, si è ripetuto anche domenica contro il Pescara, segnando al 6’ gioco e portando avanti i biancorossi, poi raggiunti da Cangiano al 18’.

«L'ho presa di tacco»

Il centrocampista è intervenuto in conferenza stampa al termine dell’incontro, commentando innanzitutto proprio la sua rete: «Ero più avanti rispetto alla palla e quindi ho pensato di colpirla di tacco, è uscito fuori un bel gol e sono contento». Una rete arrivata anche grazie all’ottimo lavoro di Cioffi, che ha saltato il terzino avversario e ha messo in mezzo una palla perfetta: «Un bell’assist – ammette Coli -. Cioffi ha la capacità di fare la differenza, deve continuare così e sono certo che arriveranno anche i gol per lui, oltre agli assist».

«Volevamo vincere»

La discussione è poi passata, più in generale, sulla partita: «Il punto fa bene anche se volevamo vincere e portare a casa i tre punti, anche perché abbiamo subito un gol che si poteva evitare. Abbiamo giocato contro una bella squadra, quindi ci può stare anche pareggiare. Sicuramente, a livello morale, è importante tornare a fare risultato dopo due sconfitte consecutive». Nella partita contro la Lucchese, però, Saco ha in testa solo la vittoria: «Vogliamo tornare a casa a Natale tutti contenti con le nostre famiglie, dobbiamo dare tutto in questa partita. Non vinciamo da un sacco di tempo (dal 18 novembre nel match interno contro la Recanatese, ndr) quindi siamo determinati a conquistare i tre punti a Lucca».

«Regalati troppi punti»

Dopo la gara in Toscana, ci sarà la sosta e poi inizierà il girone di ritorno, in cui l’Ancona dovrà fare di più rispetto a quanto fatto vedere fin qui. «Dobbiamo vincere più partite – dichiara Saco -. Secondo me in questo girone di andata abbiamo regalato troppi punti agli avversari, come la scorsa settimana contro il Sestri Levante. Spero che questo non si ripeta da qui in avanti. Per me abbiamo le potenzialità per disputare una grande seconda parte di stagione, lavoriamo in allenamento per questo. Vediamo quello che riusciremo a fare, ma sono sereno perché sono sicuro che siamo una squadra forte: su questo non ho dubbi». Saco sta crescendo molto anche grazie a Colavitto, che gli sta dando continuità e responsabilità: «Mi sto trovando molto bene con il mister. Lui, la squadra e lo staff mi danno tanta fiducia, credono molto in me e tutto questo mi dà la voglia di dare il 100% in campo. La verità è che non mi sento ancora al massimo - continua Coli -, ma sto crescendo bene e passo dopo passo ci arriverò. Posso dare ancora di più, anche oggi ho segnato ma alla fine ero arrabbiato perché so che posso fare molto di più».