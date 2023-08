Recanatese, buone indicazioni contro la Vigor Senigallia: i leopardiani vincono 4-2

RECANATI - Altro test positivo per la Recanatese che al Tubaldi è riuscita ad avere la meglio per 4-2 contro una Vigor Senigallia agguerrita che non ha lasciato nulla al caso ed è pronta a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie D.

Sgambata importante

Sgambata importante per gli uomini di Pagliari con il tecnico che ha potuto notare ulteriori progressi da parte dei suoi ragazzi proseguendo la striscia positiva di questa pre season, dopo aver battuto appena venerdì scorso l’Ascoli Calcio.

Btava la Vigor subito a passare in vantaggio con D’Errico dopo appena cinque minuti di gioco, poi decisa la reazione dei giallorossi che hanno chiuso il primo tempo avanti due a uno grazie alla doppietta di Giampaolo. Nella ripresa gli ospiti hanno provato a riportarsi sotto con il giovanissimo Serfilippi, classe 2005, poi ci hanno pensato Pesaresi dagli undici metri e Ferretti a chiudere la pratica in favore della Recanatese.