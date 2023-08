Ascoli, due anticipi in notturna: il 19 agosto bianconeri a Cosenza (20.30), sette giorni dopo Modena alle 21

ASCOLI C’è già aria di campionato. La Lega di Serie B ha comunicato gli anticipi e i posticipi delle prime tre giornate di campionato. L’Ascoli disputerà le prime due gare in trasferta. La prima uscita dei bianconeri sarà al Marulla di Cosenza alle ore 20.30 sabato 19 agosto. La seconda partita di campionato vedrà i bianconeri impegnati al Braglia di Modena e si giocherà sempre di sabato e sempre in notturna alle ore 21.

Il ritorno al Del Duca

Nella terza giornata di campionato l’Ascoli tornerà finalmente a giocare al Del Duca per affrontare la neo promossa per FeralpiSalò, squadra del presidente Giuseppe Pasini il cui direttore sportivo è l’ascolano Andrea Ferretti, 27 anni. La partita sarà il turno infrasettimanale della B ed è in programma martedì 29 agosto alle ore 20.30.