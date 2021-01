Due anticipi con l'esordio della diretta Sky, tutte le cinque marchigiane in campo domani

ANCONA Due anticipi al sabato con l’esordio della diretta Sky e tutte le cinque marchigiane in campo domenica: è arrivato al giro di boa il girone B di Serie C con le partite della prima giornata del girone di ritorno. Proveranno a mantenere un passo da playoff la Samb, che ospiterà il Carpi al Riviera delle Palme, e il Matelica, che affronterà la Triestina dopo essere tornato alla vittoria nel recupero di mercoledì. Proverà invece a continuare la risalita in classifica la Fermana, di scena a Mantova, mentre il Fano si misurerà al Mancini contro il Perugia e la Vis Pesaro viaggerà in casa del Legnago Salus.

SERIE C girone B 20ª giornata

Arezzo-FeralpiSalò 2-3 (28’ Piu, 41’ Scarsella, 44’ Ceccarelli, 47’ Arini, 79’ Miracoli)

Imolese-Padova 0-0

Modena-Gubbio domenica 24 ore 12.30 Sky

Legnago Salus-Vis Pesaro ore 14.30

Fano-Perugia ore 15

Mantova-Fermana ore 15

Matelica-Triestina ore 15

Samb-Carpi ore 15

Sudtirol-Ravenna ore 15 Sky

Cesena-Virtus Verona ore 17.30 Sky

CLASSIFICA

Sudtirol 37

Perugia 36

Modena 36

Padova 36

Cesena 35

Samb 30

Mantova 29

FeralpiSalò 29

Triestina 29

Matelica 28

Virtus Verona 26

Carpi 24

Gubbio 23

Fermana 22

Legnago Salus 18

Vis Pesaro 18

Imolese 15

Fano 15

Ravenna 14

Arezzo 10

PROSSIMO TURNO (2ª ritorno)

Fermana-Sudtirol sabato 30 ore 15

Gubbio-Samb ore 15

Triestina-Cesena ore 15 Sky

Virtusvecomp Verona-Imolese ore 15

Ravenna-Legnago Salus ore 17

Vis Pesaro-Modena ore 17.30 Sky

Perugia-Arezzo domenica 31 ore 12.30 Sky

FeralpiSalò-Matelica ore 15 Sky

Padova-Fano ore 17.30 Sky

Carpi-Mantova lunedì 1 ore 21 Rai Sport

