Qualifiche Moto Gp Thailandia: Pecco Bagnaia sesto, Martin fa la pole fissando il record della pista

THAILANDIA Un sesto posto nelle qualifiche della Moto Gp per il Gran Premio di Thailandia per Pecco Bagnaia. Il campione, "adottato" da Pesaro e dalle Marche, partirà dalla seconda fila accanto a Bezzecchi e Binder. Pole position per Jorge Martin che ha fissato il record della pista in 1:29.287 risultando il più veloce.

LEGGI ANCHE: Motogp, Zarco vince in Australia: Bagnaia secondo in rimonta, Martin solo quinto

Il calendario

Dopo la Sprint Race di oggi (28 ottobre) i fari saranno puntati sulla gara di domani con semaforo verde alle 9.00. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Moto GP e in streaming su Now.