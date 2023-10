Motogp, Zarco vince in Australia: Bagnaia secondo in rimonta, Martin solo quinto

Johann Zarco ha vinto il Gp dell'Australia, primo successo in carriera del pilota francese in MotoGp. Secondo posto per Francesco Bagnaia. Fabio Di Giannantonio, terzo, ha completato la tripletta Ducati. Quinto posto per Jorge Martin.

Seconda posizione quindi per il campione del mondo e leader della classifica piloti, Pecco Bagnaia, che chiude a 2 decimi. Negli ultimi giri ha recuperato tre posizioni finendo alle spalle del francese che ha vinto il suo primo Gp dopo 120 corse effettuate.