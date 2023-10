Moto Gp, Martin trionfa in Thailandia ma Bagnaia (con fortuna) arriva secondo e mantiene il primato

THAILANDIA Jorge Martin, al termine di una gara non adatta ai deboli di cuore, trionfa in Moto GP nel Gran Premio di Thailandia mettendosi alle spalle Brad Binder (secondo, ma poi penalizzato per track limit nell'ultimo giro e quindi terzo) e il pesarese d'adozione Pecco Bagnaia.

La classifica

Così facendo, Bagnaia (che guadagna una posizione) mantiene i 13 punti di vantaggio in classifica proprio su Martin portandosi via un bottino tutto sommato soddisfacente. Quarto Bezzecchi e quinto Espargarò.