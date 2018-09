San Lazzaro si impone in sella al biciclo ottocentesco Spettacolo e accoglienza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMIGNANO - La contrada San Lazzaro vince il 33esimo “Gran Premio del Biciclo Ottocentesco” con Nicola Sacconi, Giorgiani Andrea e Girelli Federico.Forza e sprint per i giovani in sella ai “cavalli d’acciaio”. Hanno lasciato, in mezzo a due ali notevolissime di appassionati e curiosi, tra cui anche diversi stranieri, soprattutto del nord Europa, solo polvere e delusione ai secondi di Ca’ l’Agostina e ai terzi del rione Calpino, con quest’ultimo che annoverava alla partenza anche il sindaco Emanuele Feduzi.San Lazzaro rafforza così il suo primato di 9 vittorie contro 7 di Calpino e 5 ciascuna di San Silvestro e Pieve. Una domenica “bestiale”, ricca di entusiasmo e di presenze. La Pro Loco del presidente Alessandro Pesaresi ha raccolto l’ennesimo successo della festa settembrina per eccellenza.