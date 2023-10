GP Indonesia, Bagnaia piazza l'impresa: Pecco trionfa partendo da tredicesimo in griglia

INDONESIA Pecco Bagnaia piazza l'impresa. Da tredicesimo in griglia, mette a segno una gara perfetta fino a vincere precedendo all'arrivo Vinales (secondo) e Quartararo (terzo). Out Martin. Per Di Giannantonio un quarto posto che fa ben sperare per il futuro.

Lo spettacolo

Nelle grandi emozioni indonesiane, Bagnaia sfoggia un ampio saggio della sua classe scalando posizioni e sfruttando, come detto, la caduta di Jorge Martin avviato verso un altro successo. Per il Pecco nostrano un ritorno in testa nel Mondiale con 18 punti proprio sullo spagnolo. L'arrivo completo: 1. Bagnaia, 2. Viñales +0.306, 3. Quartararo +0.433, 4. Di Giannantonio +6.962, 5. Bezzecchi +11.111, 6. B.Binder +11.228, 7 Miller +12.474, 8. Bastianini +12.684, 9. Rins +22.540, 10. A.Espargaro +30.468