PESARO Se Roberto Mancini è il testimonial delle Marche e Valentino Rossi il futuro ambasciatore dell’Italia alle Olimpiadi, Pecco Bagnaia può tranquillamente essere in lizza per diventare “l’uomo immagine spontaneo” della Pizza Rossini.





Il post da 154mila like



Il post dedicato alla pizza pesarese (margherita ricoperta da fette di uovo sodo e palate di mayonese), scritto dal campione del mondo della MotoGp, subito dopo l’incredibile podio conseguito a Misano (a 8 giorni dall’incidente di Barcellona), ha totalizzato 154mila like in meno di 24 ore. Che tradotto metaforicamente in “tavolate 2024” farebbero 77 serate di fila, da tutto esaurito, lungo Viale della Libertà.

«Misano è sempre Misano. Grazie ragazzi, oggi avete fatto la differenza, ci meritiamo una Rossini (offre Ducati corse)». Insomma, uno spot mondiale per Pesaro da parte del torinese Pecco, che nella città di Rossini (Gioachino, il compositore) ci vive da anni e di cui è già cittadino benemerito dallo scorso novembre con voto all’unanimità del Consiglio Comunale. Poteva dire «ci meritiamo una bagna càuda, un brasato al Barolo, una scatola di gianduiotti». No, con questa dichiarazione d’amore bsares Pecco è ufficialmente pesarese dentro. Il sindaco Matteo Ricci, ovvio, non si è lasciato sfuggire l’occasione. Il suo commento spicca tra gli oltre 1.300 arrivati fino a ieri pomeriggio: «Una mega Rossini! Meritatissima!! Grande Pecco» ha scritto. A ruota è arrivato quello del Pecco Fan Club: «Buonaaaa la Rossini».





I pesaresi: «Ora vieni alla Fiera»



Infine, giustamente, non poteva mancare quello dell’account ufficiale della “Pizza Rossini Pesaro” (sì, esiste) che tirata in ballo, ha replicato: «Giusto, è sempre l’ora per una pizza Rossini». Fraka, il photoshoppatore pesarese dei vip, è salito in sella e ha piazzato (guardate la foto) una Rossini da merenda sul podio con Pecco. I pesaresi si sono esaltati. Ora, c’è chi sogna di vederlo fare le vasche alla Fiera di San Nicola o di ritrovarselo ad una inaugurazione in compagnia dell’ormai celebre Guappo.