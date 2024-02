Pecco Bagnaia a Sanremo: il campione del motomondiale presenta Ghali che canta Cutugno

Pecco Bagnaia presentatore d'eccezione sul palco dell'Ariston a Sanremo (seguito dalla sua futura moglie Domizia Castagnini). Il campione del Motomondiale che a marzo diventerà ufficialmente cittadino onorario pesarese, è stato accolto dal padrone di casa Amadeus tra gli applausi del pubblico in platea.

Bagnaia presenta Ghali a Sanremo

Quindi ha smesso i panni di centauro ed ha indossato quelli di presentatore per annunciare l'esibizione di Ghali (con omaggio a Toto Cutugno). Tra l'altro Ghali, per il videoclip della sua canzone in gara a Sanremo, ha scelto un giovanissimo regista pesarese.