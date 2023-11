MotoGP di Sepang: Bagnaia conquista la pole position davanti a Martin (e arriva terzo in Sprint Race)

SEPANG Un grande Pecco Bagnaia nelle qualifiche per il Gran Premio di Malesia (terz'ultimo della stagione), a Sepang, che si terrà domani (12 novembre) alle 8 di mattina con diretta su Sky Sport MotoGP (Canale 208 di Sky), su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) e in differita su TV8 alle ore 14.15. Il pilota pesarese di adozione si è conquistato la pole position stabilendo il record della pista con 1:57,491 precedendo il rivale Jorge Martin (1:57.549). In seconda fila Marquez, Marini e Bezzecchi.

La Sprint Race

Nella Sprint Race di oggi, invece, grande prova di Marquez che ha conquistato il primo posto finendo avanti sia a Martin che a Bagnaia. Pecco, con il terzo posto, ha mantenuto 11 punti di vantaggio nella classifica generale su Martin.