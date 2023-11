MotoGp di Sepang, Pecco Bagnaia chiude al terzo posto e allunga a +14 su Martin (quarto). Vince Bastianini

SEPANG Bilancio positivo quello che arriva dal MotoGp di Malesia, a Sepang, che si è corso stamattina (12 novembre). Terzo posto per Pecco Bagnaia che gli consente di allungare in classifica generale a +14 rispetto al rivale Martin, quarto. Il pesarese di adozione è riuscito a mantenersi sul podio, nonostante la partenza in pole position, al termine di una gara non di facile lettura.

Vince Bastianini

La vittoria è andata alla "Bestia" Enea Bastianini autore di una performance eccezionale. Dietro di lui, a sorpresa, Alex Marquez.