Marito torna a casa all'improvviso, l'amante scappa dal balcone: precipita dal quarto piano e muore

Un uomo di 46 anni è morto dopo essere caduto dal quarto piano di un palazzo nel tentativo di fuggire dal marito della sua amante. È accaduto a Bemban, piccola città di Air Panas Mukim, distretto di Jasin, Malacca, Malesia. A riportare i fatti è stato il vice commissario della polizia Jasin, Mispani Hamdan il quale ha detto che nell'incidente delle 11:47 di oggi, l'uomo d'affari stava cercando di scendere dall'edificio attraverso una fune metallica che aveva legato alla grata della finestra, ma è scivolato.

L'uomo era arrivato a casa dell'amante ieri verso mezzanotte mentre il marito era fuori. A casa con la donna c'erano i suoi tre figli ma improvvisamente stamattina alle 10.30 è rientrato anche il marito. L'uomo una volta rientrato nella sua abitazione ha avuto il sospetto che qualcuno fosse entrato in casa, ha così allertato subito la polizia e poi è avvenuto l'incidente.

Man falls to his death while trying to escape from lover's husbandhttps://t.co/x3OdgXrVP5 https://t.co/x3OdgXrVP5

— The Star (@staronline) June 26, 2022