La MotoGp? Male (sia). Pecco Bagnaia e Quartararo si sfidano cadendo e partendo dalle retrovie

Pecco Bagnaia è caduto due volte, nel finale di una FP3 che lo spedito in Q1, e poi nell’ultimo tentativo della Q2. Poco male perché lo ha imitato e fatto peggio Fabio Quartararo, scivolato sul tratto finale della FP4, con tanto di colpo alla mano sinistra e dito fratturato. Eccolo il gran finale della MotoGp in Malesia: il piemontese di casa a Pesaro, Pecco Bagnaia in sella alla Ducati, vede a portata di mano il titolo mondiale della classe regina, nel senso che è padrone del proprio destino con due gare a disposizione. Potrebbe chiudere subito i conti ma la tensione la sta facendo da padrona. "A long day at the office" ha scherzato - ma non troppo - lo stesso Bagnaia sui social dando appuntamento a domani (diretta alle 9 su Sky Sport MotoGp e Now oppure alle 14 su Tv8).

Pecco nono, Quartararo 12esimo

Morale: Bagnaia partirà dalla nona posizione, davanti a Espargarò. Solo 12esimo Quartararo. Intanto in pole, con record annesso, è finito Jorge Martin davanti a Enea Bastianini e Marc Marquez. Marco Bezzecchi è quarto, dietro ci sono Alex Rins, Luca Marini e Franco Morbidelli. «Ho iniziato a sentire un po' di pressione - ha spiegato Bagnaia - e non sono stato abbastanza intelligente da capire che avevo il passo per stare nella Top-3 senza forzare e invece ho esagerato e perso l'anteriore in curva».

Qualifiche MotoGP in Malesia

Jorge Martin, Ducati Pramac 1'57.790

Enea Bastianini, Ducati Gresini 1'58.246

Marc Marquez, Honda 1'58.454

Marco Bezzecchi, Ducati VR46 1'58.490

Alex Rins, Suzuki 1'58.575

Luca Marini, Ducati VR46 1'58.579

Franco Morbidelli, Yamaha 1'58.654

Maverick Viñales, Aprilia 1'58.766

Francesco Bagnaia, Ducati 1'58.862

Aleix Espargaro, Aprilia 1'58.935

Joan Mir, Suzuki 1'59.145

Fabio Quartararo, Yamaha 1'59.215