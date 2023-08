ASCOLI- Lo sfogo del patron Massimo Pulcinelli. Il numero uno di Corso Vittorio ha parlato del mercato, ha detto che la squadra sarà rinforzata, ha difeso a spada tratta il suo gruppo di lavoro, ha dichiarato piena fiducia al tecnico e nel gruppo ancora da assestare. Il tutto in vista della gara di campionato contro la Feralpisalò, in programma domani sera al Del Duca con calcio d’inizio ore 20,30. Per i ragazzi guidati da William Viali si tratta della prima uscita stagionale in casa. In attesa dei rinforzi che arriveranno in settimana, ricordiamo che le trattative si potranno concretizzare fino al primo di settembre.

Pulcinelli, partiamo dal campionato, è arrivata un’altra sconfitta, questa volta a Modena, ma occorre riconoscere che la squadra è ancora da completare. Qual è il suo pensiero al riguardo?

«Secondo me è assurdo giocare il campionato con il mercato ancora aperto e in piena evoluzione. Faccio un esempio: l’altra sera al Braglia, Dionisi ha giocato con noi, tra qualche ora sarà della Ternana. Difficile adesso giudicare la squadra perché siamo ancora un cantiere aperto».

A proposito, come proseguirà questo calciomercato di casa Ascoli?

«Faremo sei uscite e quattro o cinque entrate. Per fortuna che entro venerdì prossimo i giochi saranno fatti e allora potrà iniziare il nostro vero campionato».

La squadra ha evidenziato qualche lacuna, secondo lei cosa manca per essere competitivi?

«Sicuramente ci manca qualcosa. In particolare va cambiato l’approccio alle gare. Ma capisco che giocare senza quattro titolari e con gruppo nuovo per otto undicesimi non è facile e infatti contro il Modena non lo è stato. Ho grande fiducia nei confronti del tecnico William Viali e in tutto il gruppo dei dirigenti dell’Ascoli calcio, compreso il direttore sportivo. Sicuramente abbiamo commesso qualche errore di valutazione. Ma credo molto in questo rinnovamento».

Come spesso capita quando non arrivano i risultati iniziano le prime critiche. Cosa chiede allora ai tifosi bianconeri, anche in vista della prima gara casalinga di questo nuovo campionato?

«Ai tifosi chiedo di darci fiducia e prima di sentenziare o esprimere pareri negativi dico di attendere le prime dodici gare di questa nuova stagione. Comunque lasciatemi dire che secondo me c’è qualcosa che non torna e presto denunceremo. Nonostante il buon lavoro svolto da Valentini sono due anni che subisce insulti e adesso sono passati anche alle minacce chiedendogli di dimettersi. Ovviamente i nostri collaboratori li scegliamo noi, non certo da qualche delinquente. Ma così la salita diventa più ripida».

Domani è di nuovo campionato, arriva la Feralpisalò: cosa si aspetta dalla sua squadra?

«Speriamo di cambiare marcia e di conquistare i primi 3 punti».

Il patron spera nella vittoria, ha confermato che Federico Dionisi passerà alla Ternana. E infatti radiomercato dice che il difensore centrale Lukas Bogdan, classe 96, nelle prossime ore approderà all’Ascoli in cambio proprio di Federico Dionisi. I due club stanno ultimando i dettagli. Ma non solo Bogdan arriveranno altri rinforzi, quattro o cinque, come ha affermato il numero uno di Corso Vittorio, i nuovi innesti andranno a riempire le caselle di coloro che lasceranno l’ Ascoli.