Seconda sconfitta per l'Ascoli: a Modena i bianconeri di Viali sconfitti 1-0. Espulso Quaranta nel finale

ASCOLI- Seconda sconfitta in altrettante giornate di campionato (e trasferte) per l'Ascoli di William Viali. Dopo il ko dell'esordio contro il Cosenza anche stasera (26 agosto), dal Braglia di Modena, è arrivata una sconfitta. 1-0 il risultato in favore dei canarini che hanno costruito il proprio tesoretto sulla rete, al cinquantanovesimo, di Strizzolo. Nel Finale, al novantasettesimo, espulso il difensore ascolano Quaranta dopo i tre cartellini rossi sventolati nel turno precedente in Calabria sempre ai bianconeri.

Il tabellino

MODENA-ASCOLI 1-0

Reti: 59′ Strizzolo

Modena (4-3-1-2) Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Cotali (89′ Ponsi); Palumbo (89′ Duca), Gerli, Magnino; Tremolada (67′ Gargiulo); Manconi (67′ Falcinelli), Bonfanti (55′ Strizzolo) All. Bianco

Ascoli (4-3-2-1) Viviano; Adjapong, Botteghin, Quaranta, Giovane; Caligara (79′ Gnahorè), Kraja (60′ Manzari), Masini (85′ D’Uffizi); Rodriguez (79′ Dionisi), Millico (60′ Falzerano); Mendes. All. Viali

Arbitro: Sig.

Simone Sozza di Seregno (Assistenti: Damiano Margani di Latina e Tiziana Trasciatti di Foligno; Quarto Ufficiale: Andrea Ancora di Roma 1; Var e Avar: Marco Serra di Torino e Marco Monaldi di Macerata).

Ammoniti: Cotali, Kraja

Espulsi: Quaranta

Note: 8587 spettatori (di cui 101 ospiti).