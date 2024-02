​Day in the cage, a Porto Sant'Elpidio il raduno di boxe e arti marziali

PORTO SANT'ELPIDIO - Porto Sant’Elpidio ospiterà, il prossimo fine settimana, la sesta edizione dell’evento Day in the cage, raduno di boxe ed arti marziali, in programma il 2 e 3 marzo al palasport di via Ungheria. L’appuntamento è organizzato dalla Asd Fil’s Fight e da Pugilato Nike Fermo. Un evento salutato con soddisfazione dall’assessore allo sport Enzo Farina: «Fa piacere che si sia scelta la nostra città per un appuntamento sportivo che richiamerà tanti appassionati. Questo raduno segnerà anche il debutto da professionista di un giovane talento della nostra città, Lorenzo Tulli, credo non ci possa essere esordio migliore e sono sicuro che saremo in tanti a tifare per lui. Appena qualche giorno fa è venuto a mancare un grande pugile, elpidiense di adozione, Federico Scarponi, idealmente questa manifestazione è sicuramente dedicata a lui».

Aspettando un evento nazionale all'aperto



Il presidente regionale della Federazione pugilistica, Luciano Romanella, si dice convinto che «Porto Sant’Elpidio potrà ospitare a breve un grande evento di boxe di caratura nazionale all’aperto. Portiamo avanti un percorso di collaborazione con la città iniziato con un altro raduno organizzato alla palestra di via Pesaro qualche mese fa. Porto Sant’Elpidio è una realtà dinamica, che risponde bene a questo sport e raccoglie l’attenzione degli sponsor. Lorenzo Tulli sarà il protagonista di questa sessione, a 18 anni è probabilmente il più giovane professionista in Italia, gli auguriamo un futuro brillante, può essere un esempio per tanti coetanei».

Il programma



Ad entrare nel merito del programma è il presidente di Fil’s Fight, Paolo Biondi: «Avremo due giorni di combattimenti in diverse discipline, dalla boxe alle Mma.

Sabato avremo incontri di semiprofessionisti e 4 match professionistici, domenica mattina saranno protagonisti tutti i ragazzi dei settori giovanili, nel pomeriggio partiremo con la gym boxe per chiudere con gli incontri di pugilato, fino al main event, l’esordio da professionista di Lorenzo Tulli con il britannico Vinny Baldwin».



Matteo Paccapelo, coach del promettente pugile di Porto Sant’Elpidio, sottolinea i «mesi di preparazione a questo appuntamento, il salto al professionismo è un grande cambiamento, ma Lorenzo ha svolto un ottimo lavoro sotto l’aspetto tecnico e atletico, arriva al debutto affilato come una lama e ci tiene tantissimo a far bella figura nella sua città». Ad intervenire per ultimo proprio Lorenzo Tulli, affiancato dal padre Andrea: “Mi sono preparato tanto, senza lasciare indietro lo studio, cerco di conciliare tutti gli aspetti della mia vita – spiega – Questo per me è anche l’anno della maturità, sono al quinto anno del Liceo di scienze applicate al polo Urbani di Porto Sant’Elpidio. Ringrazio tutti gli organizzatori, gli allenatori e le persone che mi sono state vicine in questo percorso, la Nike Fermo a cui sono affiliato, ma anche la San Giorgio Boxing dove ho iniziato. Ringrazio anche Paolo Biondi per aver ridotto il biglietto d’ingresso a soli 10 euro, questo sicuramente permetterà una partecipazione più numerosa di tanti amici che verranno a sostenermi in questo debutto”.