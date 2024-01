MACERATA A sei mesi dall’avvio del cantiere per la nuova palestra di scherma ed arti marziali di Piediripa la struttura inizia a prendere forma. Gli operai della ditta di Avezzano che si è aggiudicata l’appalto per un importo contrattuale complessivo di 1.430.475,26 euro e per un tempo pari a 400 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione ha provveduto in questi giorni a completare il lavoro che ha interessato la fondazione ed il solaio di fondazione e sono stati realizzati i pilastri portanti della struttura. Questo significa che le lavorazioni stanno procedendo come previsto dal cronoprogramma dell’opera la cui edificazione e consegna al Comune di Macerata è stimata nel secondo semestre di quest’anno. Infatti la costruzione è in muratura e non prefabbricata per cui, terminata questa fase si procederà alla realizzazione del solaio di copertura e delle pareti perimetrali della nuova palestra con la costruzione del fabbricato vero e proprio.

L’impianto

Questo nuovo impianto sportivo consentirà di svolgere attività di scherma e arti marziali e sarà realizzato con caratteristiche tali da consentire anche la pratica dei principali sport indoor, oltre a tutte le attività sportive a corpo libero. All’interno verrà realizzata un’area di gioco libera di 24x15 metri lineari per una superficie complessiva pari a 360 metri quadri, oltre spogliatoi, depositi, servizi igienici e locali tecnici. La superficie per l’attività sportiva sarà pavimentata in pvc e avrà un’altezza libera di circa otto metri. La palestra sarà invece in gomma nel rispetto delle prescrizioni Coni, mentre i restanti servizi e locali in gres porcellanato antiscivolo. Comune che si era aggiudicato nel 2022 un finanziamento del bando del ministero relativo al Pnrr, missione cinque componente C 2.3 investimento 3.1, ovvero ‘Sport e inclusione sociale’ destinato a questa nuova struttura sportiva. A seguire in prima persona questa pratica sono stati sia l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori, che il suo omologo con delega allo Sport, Riccardo Sacchi, convinti dell’importanza di realizzare questo spazio al chiuso in una frazione molto popolosa come è Piediripa.