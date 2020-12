Papu Gomez rompe il silenzio dopo la lite con Gasperini: «Quando me ne andrò saprete la verità»

Non si placano le polemiche in casa Atalanta, nonostante il ritorno alla vittoria in campionato contro la Fiorentina (3-0). Gian Piero Gasperini e Papu Gomez, e ormai non è più una novità, sono ai ferri corti. Come conferma anche la panchina del fantasista argentino nell’ultimo match. La tregua, provvisoria, era stata firmata per la trasferta di Champions in casa dell’Ajax. Un match nel quale ai bergamaschi serviva anche solo un pareggio per passare agli ottavi e bissare l’impresa della scorsa stagione. Quando la Dea è arrivata fino ai quarti di finale, venendo eliminata nel recupero contro il Psg di Thomas Tuchel.

«Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò, si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano», la difesa di Gomez in una storia pubblicata sul proprio profilo di Instagram. Una situazione davvero delicata. Perché da quanto sta accadendo - e da queste dichiarazioni appunto - è ormai ai titoli di coda l’avventura dell'argentino a Bergamo. Arrivato nel 2014, Gomez ha totalizzato 250 presenze, segnando 58 reti. Partecipando alle ultime grandi imprese della Dea.

