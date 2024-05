PESARO E’ una giornata speciale oggi in casa Vis Pesaro, perché non capita spesso che il presidente Mauro Bosco parli pubblicamente. Di solito avviene infatti tre volte a stagione, ovvero all’inizio, a metà, tendenzialmente in coincidenza della sosta natalizia, ed alla fine dell’annata.

L’ultima circostanza risale alla festa dei 125 anni della società biancorossa, celebrata il 6 dicembre scorso all’Hotel Baia Flaminia alla presenza di vecchie conoscenze vissine, attuali protagonisti e tifosi. Fu un’occasione piacevole, nonostante la squadra pesarese fosse in quel momento invischiata in zona playout. Lì d’altronde ci ha poi terminato anche il campionato, ma la rocambolesca vittoria per 4-3 sulla Recanatese, col gol decisivo al 95’ di Manuel Pucciarelli, ha evitato il ritorno tra i dilettanti consentendo alla Vis di centrare la sua sesta salvezza di fila in C.



Gli annunci



Il patron potrà dunque presentarsi col sorriso alla conferenza stampa in programma dalle ore 11.30 presso la sala stampa dello stadio Benelli, all’interno della quale si attendono suoi annunci in vista della settima partecipazione consecutiva dei biancorossi alla Lega Pro. Un record nella storia della Pesaro calcistica, che dal 2019 lega le sue sorti a quelle del quarantaseienne imprenditore campano. Scontato, guardando avanti, il rinnovo della fiducia a Roberto Stellone, che chiamato a sostituire l’esonerato Simone Banchieri dalla trentaquattresima giornata si è guadagnato sul campo la permanenza sulla panchina vissina.



L’organico



Vantano inoltre già un accordo undici calciatori attualmente in rosa: i difensori Mirco Ceccacci, Gian Marco Neri, Denis Tonucci e Davide Zagnoni, i centrocampisti Manuel Di Paola, Lorenzo Loru, Christian Nina e Joel Obi e gli attaccanti Juan Ignacio Molina, Francesco Nicastro e Manuel Pucciarelli. Ad essi vanno aggiunti quelli temporaneamente piazzati altrove in prestito, vale a dire il portiere Alessandro Farroni (Alessandria), i difensori Francesco Cusumano (Alessandria) e Riccardo Zoia (Ternana), il centrocampista Davide Marcandella (Fermana) e l’attaccante Kevin Cannavò (Lumezzane). Bisognerà però capire chi effettivamente rientrerà per restare, precisando che sprofondando dalla B la Ternana non ha l’obbligo di riscatto su Zoia e che il Lumezzane potrebbe invece esercitarlo su Cannavò. Non è detta, comunque, che tutti coloro sotto contratto automaticamente possano considerarsi arruolati per la Vis 2024/25. Le decisioni in tal senso spetteranno al direttore sportivo Michele Menga, confrontandosi ovviamente con l’allenatore. Non si sbaglia di certo ad affermare che si vorrà scongiurare un’altra stagione tribolata come quella culminata con l’epico playout del 19 maggio, per cui sarà fondamentale azzeccare più mosse possibile in sede di mercato e di assemblaggio del gruppo.



Le avversarie



Il girone del prossimo campionato si prefigura d’altronde quantomeno altrettanto competitivo, tenuto conto degli inserimenti di piazze del calibro di Ascoli e Terni. In attesa di scoprire anche l’esito dei playoff in corso, che vedono la Carrarese impegnata nella semifinale col Benevento (andata 1-0 per i toscani, ritorno in agenda domenica 2 giugno), le altre rivali dei pesaresi dovrebbero essere Arezzo, Ancona, Carpi, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres e Virtus Entella.



Intanto il club biancorosso sta promovendo due iniziative rivolte ai più giovani, per i quali ha organizzato Vis Pesaro Technical Training Camp e Vis Pesaro Experience Camp. Il Vis Pesaro Technical Camp, dedicato pure ai portieri, si svolgerà dal 17 giugno al 12 luglio allo stadio Benelli e sarà destinato a bambine e bambini nati tra il 2009 ed il 2015 con due allenamenti al giorno per migliorare tecnica e coordinazione. Il Vis Pesaro Experience Camp si svilupperà invece dal 14 al 20 luglio a Carpegna, rivolto alla stessa fascia d’età e comprendente anche il pernottamento in hotel. Per info e prenotazioni si deve chiamare il 3934228660, o scrivere una mail a camp@vispesaro1898.com.