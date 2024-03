Malinovskyi attacca l'Atalanta e l'ex compagno Miranchuk: «Contribuisce al terrorismo russo»

Ruslan Malinovskyi risponde con le immagini. L'ex Atalanta contro la sua ex squadra. Senza giri di parole, senza mezzi termini. E ovviamente il motivo è la guerra tra Russia e Ucraina. La Dea, attraverso il proprio profilo Twitter, ha celebrato il gol di Miranchuk nella sfida tra la nazionale russa e la Serbia, retwittando quello che è stato il post appunto della federazione che ieri ha vinto quattro a zero. A breve giro di posta è arrivata la risposta dell'attuale centrocampista offensivo del Genoa, con un passato proprio a Bergamo, come tutti sappiamo.

Non ti ricorda niente? Forse Kharkiv? Champions League? M? 🎩 pic.twitter.com/ITmgkrNI62 — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) March 22, 2024

Un buon contribuente del terrorismo russo 🎩

Ogni giorno per due anni. pic.twitter.com/CZMyVNz6Gz — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) March 22, 2024

La reazione

Una reazione fragorosa. «Non ti ricorda niente? Forse Kharkiv? Champions League? M?» ha scritto l'ucraino, corredando queste sue parole con quattro immagini della devastazione in terra ucraina.

E poi ha rimarcato la dose:«Un buon contribuente del terrorismo russo. Ogni giorno per due anni». E via altre quattro immagini del territorio ucraino distrutto dalle bombe. I commenti sono tutti dalla parte di Malinovskyi, e qualcuno chiede, inoltre, di dire come l'Atalanta ha gestito la situazione nel momento in cui i due si sono trovati a giocare per la stessa squadra. C'è da sottolineare comunque che, in quei giorni, i due si sono abbracciati come raccontato da Pessina. Come se volessero mandare un messaggio di pace. Ma il passato è passato, e adesso a quanto pare non conta proprio più.