Toloi, svaligiata la casa durante Atalanta-Bolgona: sottratti orologi e gioielli preziosi

Brutta serata in campo, ma anche fuori per Rafael Toloi la cui casa è stata svaligiata durante Atalanta-Bologna. Il difensore centrale, che ha assistito alla sconfitta dei suoi compagni dalla panchina, una volta tornato dallo stadio alla sua abitazione ha trovato l'appartamento a soqquadro. I ladri hanno agito indisturbati la scorsa domenica e, vista la totale assenza di membri della famiglia, hanno avuto tutto il tempo di fare razzia di gioielli e orologi di valore. Sul posto è arrivata la polizia, con gli uomini della scientifica che hanno effettuato i rilievi, alla ricerca di eventuali impronte. Toloi è il quinto calciatore della Dea ad essere vittima dei ladri, dopo Boga, Muriel, Demiral e Scamacca. Ad agire sarebbe forse un gruppo specializzato nei furti in casa di giocatori di calcio.