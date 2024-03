Atalanta-Fiorentina, il recupero quando si gioca? Le quattro ipotesi (una addirittura a fine stagione)

La Serie A è stata scossa dal terremoto che ha avuto epicentro nella Fiorentina. La morte prematura del dg viola Joe Barone ha turbato l'ambiente toscano che ha chiesto e ottenuto il rinvio della partita con i bergamaschi. Questa ora rappresenta un vero e proprio caso perché non è ancora chiaro quando verrà giocata. Ci sono quattro ipotesi sul recupero di Atalanta-Fiorentina e, come riporta la Gazzetta dello Sport, uno di questi prevede addirittura che la gara venga giocata a fine campionato.

A inizio maggio

La prima ipotesi prevede che il recupero di Atalanta-Fiorentina venga giocata a inizio maggio. La data verrebbe decisa in caso tutte e due le squadre venissero eliminate ai quarti di finale delle competizioni Uefa a cui partecipano. I bergamaschi sono stati accoppiati nell'urna di Nyon con il Liverpool, mentre i toscani dovranno sfidare il Viktoria Plzen in Conference League. Se i due club non dovessero superare il turno, allora il recupero si giocherebbe tra circa un mese e mezzo.

Recupero Atalanta-Fiorentina il 22 maggio

La seconda ipotesi per il recupero di Atalanta-Fiorentina prevede che questo sia giocato il 22 maggio. Questa ipotesi potrebbe avverarsi solo a una condizione: De Ketelaere e compagni non dovrebbero qualificarsi alla finale di Europa League.

Il 29 maggio

Se i bergamaschi dovessero cedere il passo al Liverpool nella competizione della Uefa allora il recupero della ventinovesima giornata per le due squadre slitterebbe al 22 maggio.

Secondo la terza ipotesi, invece, il recupero tra Atalanta e Fiorentina verrebbe giocato il 29 maggio. Anche per questa è necessario che si verifichi prima una condizione: la viola non deve arrivare in finale di Conference League. Se il Viktoria Plzen dovesse vincere ed eliminare Bonaventura e compagni, o se questi dovessero essere eliminati in semifinale, allora il recupero di Atalanta-Fiorentina verrebbe giocato il 29 maggio.

Atalanta-Fiorentina, il recupero a fine campionato

L'ultima ipotesi per il recupero di Atalanta-Fiorentina prevede le gara venga giocata a fine campionato. Per questo scenario basta che la viola arrivi in finale di Conference League. Per quest'ultima opzione non conta il cammino dei bergamaschi nella loro competizione europea, ma tutti gli occhi sono puntati su Bonvanetura e compagni che, se dovessero approdare all'ultimo atto del torneo, allora giocherebbero il recupero con l'Atalanta a fine campionato.