ANCONA Due profili per il ruolo di direttore sportivo dell’Ancona. Il cerchio si è stretto con la decisione per il successore di Francesco Micciola (dimissionario dallo scorso 24 marzo, post Recanatese-Ancona) ormai imminente. La scelta avverrà sull’asse Ancona-Hong Kong tra l’amministratore delegato Roberta Nocelli e il presidente Tony Tiong, a cui spetterà l’ultima parola.



Insolito top secret



Il riserbo fa parte del mercato. Inutile negarlo. Quello che si sta vivendo da più di un mese, visto che il campionato è terminato il 28 aprile, resta tuttavia insolito. Bocche cucite dalle stanze di via Schiavoni, addetti ai lavori di tutta Italia che si interrogano sulla figura di prossimo ds biancorosso e incertezza che coinvolge anche i calciatori, desiderosi di conoscere l’esito. Tra Tiong e la Nocelli, in questo senso, sussisterebbe una sorta di patto fiduciario esteso anche ai due nomi con i quali - in modalità videoconferenza - si sarebbero già tenuti i colloqui decisivi.

La domanda che sorge spontanea è sempre la stessa: perché un casting estremamente misterioso come questo? Le strade sono due: o la figura in questione è di quelle importanti per la categoria e richiede la massima prudenza fino alla fumata bianca (magari perché ancora impegnato con il club d’appartenenza); oppure potrebbe trattarsi di strategia da parte della società per prendere tempo, in mancanza di un nome idoneo alle dichiarate ambizioni presidenziali («Progetto ambizioso» e «Squadra che possa ambire a posizione di vertice»). L’identikit, in ogni caso, è stato tracciato: conoscitore della Serie C, abile a lavorare spalla a spalla con l’allenatore, attitudine a pescare nel mondo dei giovani. Non una personalità forte, aggiungiamo noi, ma un emergente capace di operare in tandem e non in solitaria.



Mignemi, un po’ di rammarico



Quaranta giorni fa sembrava in pole per essere lui il direttore sportivo dell’Ancona. Poi qualcosa deve essere accaduto (una fuga di notizie oppure una ritardata chiusura dell’operazione nel momento topico). Fatto sta che, ora, Davide Mignemi può considerarsi una pista sfumata. L’ex Gubbio, fresco di addio con gli umbri dopo un ciclo iniziato nel 2021, intercettato ieri non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali pur non nascondendo il proprio rammarico per la mancata riuscita.

Ai suoi fidati, non è un mistero, aveva sempre manifestato il gradimento alla destinazione dorica. 43 anni, catanese di nascita, il Cavaliere armato sarebbe stata la grande occasione per il definitivo salto di qualità tra i professionisti. Probabilmente ripartirà dalla Sicilia, da Siracusa. Sempre in terra sicula - sponda Catania - potrebbe tornare anche Daniele Faggiano. L’esperto ds con un lungo passato di Serie A, protagonista con il tecnico Roberto Boscaglia degli anni d’oro del Trapani, è stato il sogno mai nascosto per molti tifosi anconetani. Un sogno, appunto, e nient’altro visto che l’Ancona non ha mai contattato Faggiano in alcun modo.



Ficcadenti: «No comment»



Nell’edizione del giovedì parlavamo dell’ex centrocampista, oggi mister, fermano Massimo Ficcadenti come consigliere ombra del patron Tiong nelle varie decisioni sportive che fin qui lo hanno coinvolto (il rapporto di amicizia tra i due sarebbe nato in Giappone dove Ficcadenti ha allenato dal 2014 al 2022 e Tiong possiede un ristorante, l’Havana 1950, a Tokyo). Ficcadenti, raggiunto via messaggio, ha però declinato ogni tipo di intervista. Prevedibile. Anche troppo.