Lardini veste la Juventus: una partnership all'insegna dello stile e dell'eleganza

FILOTTRANO - Orizzonti sempre ampi, accordo importante: l’azienda Lardini ha infatti intrapreso una partnership con Juventus Football Club, che prevede il coinvolgimento del brand nella realizzazione di abiti formali per la squadra, nella stagione calcistica 2020/2021. Per questa collaborazione la maison dell’iconico fiorellino ha disegnato, per i membri del club bianco nero abiti esclusivi che rispecchiano lo stile e l’eleganza, presentandoli con un tessuto in lana pettinata dal colore blu navy e ricamo del logo sul taschino.

