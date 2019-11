Napoli, serve la vittoria per mettere al sicuro la qualificazione

NAPOLI - Napoli e Salisburgo scendono in campo al San Paolo per un match che dirà molto sul prosieguo delle due squadre nella Champions League di quest'anno; tre settimane fa i ragazzi di Carlo Ancelotti hanno vinto in Austria, conservando così la prima posizione, e medesimo risultato devono raccogliere questa sera per conservare la testa della graduatoria. Risultato obbligato anche per gli ospiti, che solo con i 3 punti tornerebbero saldamente in corsa per il passaggio agli ottavi.

NAPOLI - SALISBURGO (ore 21)

SEGUI LA DIRETTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA