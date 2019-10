Ultimo aggiornamento: 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre punti d'oro per il Napoli, che riesce a portarsi a casa tutta la posta in palio dopo una battaglia a suon di gol e di sportellate, non solo virtuali. Sugli scudi Mertens, autore di una doppietta e dell'assist per la rete decisiva di Insigne. Sul fronte austriaco devastante Haaland che, oltre alle due reti, è un pericolo costante. In classifica gli azzurri resta in testa al girone.