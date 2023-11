Il Milan Femminile esonera l'ex bomber dell'Ancona Maurizio Ganz: regalò con i suoi gol la Serie A ai dorici

ANCONA Maurizio Ganz non è più l'allenatore del Milan femminile. In carica dal 2019, l'ex attaccante (tra le altre) dell'Ancona è stato esonerato oggi pomeriggio (20 novembre). Questa la nota ufficiale:

"AC Milan ringrazia Maurizio Ganz e affida a Davide Corti la conduzione tecnica della squadra. AC Milan comunica di aver esonerato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra femminile Maurizio Ganz. A Maurizio vanno i più sentiti ringraziamenti per l'attività svolta in queste quasi cinque stagioni di lavoro insieme, per l'impegno, la serietà e la correttezza professionale. La conduzione tecnica della Squadra è affidata a Davide Corti - che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera femminile - al quale il Club rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro".

Il passato anconetano

Ganz arrivò all'ombra del Conero nella stagione sportiva 2002-2003 contribuendo attivamente con i suoi gol alla seconda promozione dei dorici in Serie A.

Rimase anche nel 2003-2004, nella massima serie, annata conclusa con la retrocessione all'ultimo posto della classifica.