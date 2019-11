Italservice battuta 5-3 in Kazakistan nell'’Elite Round di Champions League

ALMATY - L’Italservice Pesaro ha perso 5-3 a Almaty, in Kazakistan, nella seconda giornata dell’Elite Round di Champions League di calcio a 5. Dopo la vittoria per 5-1 all’esordio contro i portoghesi del Benfica, i pesaresi campioni d’Italia hanno subito la prima sconfitta nel girone a quattro squadre contro i padroni di casa del Kairat Almaty. I pesaresi avevano chiuso il primo tempo in vantaggio 2-1 grazie alle reti di Tonidandel e Salas. Nella ripresa De Oliveira ha segnato anche il 3-1, ma i kazaki hanno messo la freccia con le reti di Gomes e Gabriel e la doppietta di Luizinho. Marcelinho ha fallito un calcio di rigore sul 4-3 per i padroni di casa che hanno poi segnato il gol del 5-3 con Orazov nel finale. Diventa quindi decisiva per la qualificazione alla final four la partita di domenica contro gli spagnoli dell’El Pozo Murcia, che guidano la classifica con 6 punti davanti a Italservice e Kairat Almaty a quota 3, Benfica 0. Calcio d’inizio alle 15.30 locale, le 10.30 in Italia.

