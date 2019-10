L'Italservice in Kazakistan nell'elite round di Champions anche con Murcia e Benfica

NYON Girone di ferro per l'Italservice Pesaro: in Champions affronterà Benfica, El Pozo e Kairat. Sono 6443 i chilometri che separano Pesaro da Almaty, in Kazakistan. Sarà lì in estremo oriente, che l'Italservice Pesaro si confronterà con quattro tra i club di futsal più forti del mondo per affrontare l'Elite Round di Uefa Futsal Champions League. A Nyon, in Svizzera, nella sede della Uefa sono andati in scena i sorteggi di Champions ed era presente una delegazione pesarese. Le avversarie sono: Benfica (Portogallo), El Pozo Murcia (Spagna) e Kairat Almaty (Kazakistan e squadra ospitante). L'Elite Round partirà il 19 novembre e si concluderà il 24. Tre partite infernali in pochi giorni per l'Italservice che non potrà sbagliare: solamente una passerà alla Final Four di Champions League (dal 23 al 26 aprile 2020). Ultimo aggiornamento: 18:22





