Incredibile a Crotone, mister Zauli (ex Fano) richiamato dalla squadra dopo l'esonero incassato dal club

CROTONE Incredibile quanto avvenuto nel girone C, a Crotone, e che ha visto coinvolto l'ex calciatore e allenatore (in campo nel 1991-1992, in panchina nel 2010-2011) del Fano Lamberto Zauli. Prima l'esonero per il mister romano con tanto di nota da parte del club successivo alla sconfitta con il Taranto. Poi il retrofront della società spinta dalla presa di posizione della squadra rossoblu.

Le motivazioni

A spiegare le motivazioni in conferenza stampa, accanto al direttore generale Raffaele Vrenna, è stato il difensore Guillaume Gigliotti: «Magari questo gesto non sarà condiviso e capito da nessuno ma noi lo viviamo nello spogliatoio tutti i giorni, vediamo come lavora e se oggi lo abbiamo rivoluto è perché non merita di essere esonerato».