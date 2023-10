Jesi vede svanire il successo all'ultimo secondo: i leoncelli costruiscono un miracolo ma Ruvo esulta sulla sirena

RUVO DI PUGLIA Prestazione super​ della General Contractor Jesi ma non basta a evitare la beffa dell'ultimo secondo quando Jackson ha messo a segno il tiro da tre vincente forse però viziato da un doppio palleggio. La tripla ha così vanificato il canestro di Marulli, arrivato a 3 secondi dal 40', che aveva portato Jesi avanti 80-78. Ma dopo il time dei apdorni di casa è arrivata l'azione che ha deciso il match e lasciato tanto amaro in bocca a Jesi, scesa in campo priva di Filippini e Casagrande