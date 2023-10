Jesi vede svanire il successo all'ultimo secondo: i leoncelli costruiscono un miracolo ma Ruvo esulta sulla sirena

RUVO DI PUGLIA Prestazione super della General Contractor Jesi ma non basta a evitare la beffa dell'ultimo secondo quando Jackson ha messo a segno il tiro da tre vincente forse però viziato da un doppio palleggio. La tripla ha così vanificato il canestro di Marulli, arrivato a 3 secondi dal 40', che aveva portato Jesi avanti 80-78. Ma dopo il time dei apdorni di casa è arrivata l'azione che ha deciso il match e lasciato tanto amaro in bocca a Jesi, scesa in campo priva di Filippini e Casagrande

La gara

Avvio di gara molto equilibrato quello tra Ruvo e Jesi.

I padroni di casa provano sin dalle prime battute a far valere il fattore campo ma la risposta della General Contractor è convincente e con Marulli prima e Varaschin poi riesce anche ad andare in vantaggio. La risposta dei pugliesi non si fa attendere. Toniato e Traini si mettono a lavoro in attacco e riescono subito a ribaltare la situazione dando il +6 alla Tecnoswitch sul 14-8. Jesi ritrova subito ritmo e si riporta a contatto prima che la formazione di Campanella chiude il quarto sul 24-18. Nel secondo parziale di gioco è ancora una volta la Tecnoswitch che prova a prendere in mano le redini del match: nei primi minuti si segna con il contagocce poi sono due triple di Traini e Contento che sembrano cambiare l'inerzia del match, Jesi subisce il colpo e quando Leggio realizza dall'area si ritrova sotto di 10 punti. Ma ancora una volta i ragazzi di Ghizzinardi dimostrano di avere la capacità di riuscire a riportarsi in partita, Marulli si fa carico del peso offensivo e con l'aiuto di Varaschin riesce a rimettere i suoi in scia e a trovare proprio allo scadere della prima parte di gara il canestro del -5 sul 44-39. Nel terzo parziale la squadra marchigiana entra in campo con grande energia soprattutto nella propria metà campo, Ruvo di Puglia sembra sorpresa e in attacco fa una fatica terribile. Jesi recupera punto su punto, torva la parità a quota 48 e poi mette la freccia e sorpassa riuscendo ad arrivare anche al +7 ma agli ultimi 10 si arriva sul 56-60. L'ultimo quarto è un'altalena di emozioni. Ruvo di Puglia riprende l'inerzia del match, Jesi reagisce e il match si gioca sul filo di rasoio. Fino al tiro da tre di Jackson che regala gioia ai pugliesi e manda all'inferno Jesi.