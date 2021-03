Giorgia Speciale sbaglia l'ultima regata e chiude sesta agli Europei

VILLAMOURA - Un ribaltone inatteso per Giorgia Speciale ai campionati europei di windsurf Rsx di Villamoura, in Portogallo. Dopo aver galleggiato sempre nelle posizioni di testa, la ventunenne surfista anconetana è andata male nella medal race, fra le prime dieci della classifica, piazzandosi all’ottavo posto, facendosi superare dall’altra azzurra Marta Maggetti, la sua competitor in chiave olimpica, chiudendo la generale al sesto posto. Un epilogo inatteso per la Speciale che aveva addirittura coltivato speranze da podio e che paga una giornata no, ampliata dal fatto che nella medal race i punteggi ottenuti vengono raddoppiati. Di contro Marta Maggetti è stata la sorpresa, in positivo, dell’ultima giornata, piazzandosi seconda nella prova e recuperando dalla sesta fino alla quarta posizione. Un exploit che la mette in pole position per quanto riguarda la convocazione olimpica, anche se non c’è ancora l’ufficialità e ci saranno, prima di Tokyo, i campionati mondiali in Spagna, ad aprile. Giorgia era tra le più giovani in gara ma rimane l’amarezza per un epilogo inaspettato, viste le premesse nei primi quattro giorni di gara. Per la cronaca Il titolo va alla francese Charline Picon, oro a Rio 2016, davanti all’olandese Lilian De Geus e alla polacca Zofia Klepacka.

© RIPRODUZIONE RISERVATA