Giorgia Speciale decima al Mondiale di Cadice, manca solo la prova finale

CADICE Penultimo giorno di regate al Mondiale del windsurf olimpico RS:X, con altre tre prove disputate con vento forte. Condizioni estremamente difficili, che hanno messo a dura prova le atlete. La surfista anconetana Giorgia Speciale, 21 anni, si è difesa come una leonessa riuscendo a mantenere la decima posizione che le permette di disputare la medal race fra le prime 10 classificate nella prova conclusiva. Peraltro diminuiscono le possibilità in chiave olimpica, di vincere la sfida con la cagliaritana Marta Maggetti, salita al sesto posto. Da sottolineare che l’Italia è l’unica nazione ad avere portato due ragazze alla sfida decisiva.Giorgia Speciale (ieri 9 9 14), tra le più giovani in gara, è decima con 80 punti e non si da per vinta. Al comando c'è l’olandese Lilian De Geus 21 punti, dietro di lei tre atlete racchiuse in pochi punti: la francese Charline Picon, l’ israeliana Katy Spychakov e la polacca Zofia Klepacka.

© RIPRODUZIONE RISERVATA