Giorgia Speciale in Portogallo si gioca il podio europeo e le Olimpiadi

VILLAMOURA - Nel primo pomeriggio di sabato, sulle acque della località portoghese affacciata sull’Atlantico Giorgia Speciale si giocherà tutte le sue possibilità per raggiungere il podio del campionato europeo Rsx di windurf e di tenere dietro la sua amica- rivale Marta Maggetti con l’intento di strappare il pass per le Olimpiadi di Tokyo. La penultima è stata una giornata in chiaroscuro, con vento fresco da terra attorno ai 10-12 nodi. La ventunenne velista anconetana ha iniziato con un brillante secondo posto nella prima regata ma poi è scivolata indietro nelle due successive. Di contro Marta Maggetti ha ottenuto un buon bottino (3- 6 -4 i suoi piazzamenti), che l’hanno fatta risalire in classifica al sesto posto. Giorgia Speciale invece resiste al quarto posto, è ancora davanti all’altra italiana, a due soli punti dal bronzo. La classifica finale, prima della medal race decisiva di oggi, vede due azzurre, appunto, tra le prime 10. Si annuncia una finale ricca di emozioni, che vedrà protagonista anche l’altra azzurra Marta Maggetti, che ieri è stata consistente facendo segnare il migliore score parziale dell’intera flotta, che partirà dal 6° posto a 7 punti dalla compagna di squadra. Quindi tutto è ancora in discussione, anche se la Speciale parte da una posizione di vantaggio, anche perché oggi verrà disputata una sola regata, fra le prime 10 della classifica, che assegnerà punteggi raddoppiati.

