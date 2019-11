Giorgia Speciale e gli altri giovani marinai: il mondo della vela delle Marche celebra i campioni di domani

ANCONA - Grande attesa per la quarta edizione di Stelle del Vento nelle Marche, il gala della vela regionale che ogni anno festeggia e premia i marchigiani rappresentanti del settore con risultati di spicco nelle competizioni veliche a livello nazionale e internazionale. Appuntamento fissato dunque per il 18 dicembre prossimo nel porto di Ancona, a bordo della motonave "Olympic Champion" della compagnia di navigazione Anek Lines, con tante conferme e altrettante novità.

Con il gala torna anche il "PowerPlast Youth Sailor of the Year”, premio voluto dall'omonimo produttore di materiali per vele con sede a Camerano e da FIV Marche per sostenere i velisti locali fino a 19 anni di età che si sono distinti nella stagione agonistica 2019 (in palio per i vincitori due borse di studio al merito sportivo). Premio che l'anno scorso è andato anche alla campionessa di windsurf Giorgia Speciale. Per questa seconda edizione la Giuria sarà composta da Francesco Ettorre (presidente FIV), Presidente della Giuria, Paolo Smerchinich (vicepresidente FIV Marche), segretario, Bruno Bocciarelli (past president Confindustria Marche), Fabio Luna (presidente CONI Marche), Andrea Carloni (presidente Unione Stampa Sportiva Italiana delle Marche).



La Giuria ha individuato 5 nominati maschili e 5 femminili che il pubblico potrà votare dal 3 novembre sul sito www.stelledelventomarche.com. In base alle loro preferenze, i giurati si riuniranno, il 18 dicembre stesso, per scegliere i vincitori fra i primi 2 nella graduatoria dei maschi e delle femmine.



NOMINATION MASCHILI

Paolo Freddi (LNI Ancona) - oro Under 21/CICO 2019 cat. Finn;

Alessandro Graciotti (SEF Stamura), oro Under 17/Campionati Italiani Classi Giovanili 2019, 1° Campionato regionale giovanile FIV Marche - Trofeo Barbetti 2019 cat. Windsurf RS;

Erik Montemarano (Club Vela Portocivitanova)- 1° Regata Open Coppa Del Presidente 2019, 1° Campionato regionale giovanile FIV Marche - Trofeo Barbetti 2019 cat. Optimist;

Andrea Pacinotti (SEF Stamura), 1° Campionato Europeo Melges 20 2019 cat. Melges 20 (grazie a questo successo Pacinotti diventa il più giovane campiona continentale della storia velica italiana).

Riccardo Pianosi (Club Vela Portocivitanova), oro Under 15/Campionati Italiani Giovanili Classi in Singolo 2019 cat. Kiteboarding.

NOMINATION FEMMINILI

Maria Giulia Cicchinè (Club Vela Portocivitanova), argento Campionati Italiani Giovanili Classi in Singolo 2019 cat. Laser Radial;

Giorgia Cingolani (CN Sambenedettese) - oro Under 21/CICO 2019 cat. Laser Radial;

Alina Iuorio (Club Vela Portocivitanova), oro Under 16 Campionato del Mondo 2019, oro Campionati Italiani Giovanili Classi in Singolo 2019, 1^ Campionato regionale giovanile FIV Marche - Trofeo Barbetti 2019 cat.Laser 4.7;

Sofia Paradisi (CN Sambenedettese), 1^ Campionato Italiano di Distretto 2019 Laser cat. Laser Radial Under 18;

Irene Tari (Club Vela Portocivitanova), argento CICO 2019 cat. Formula Kite

“Anche quest’anno la vela marchigiana ha ottenuto - ha detto Vincenzo Graciotti, presidente di Fiv Marche - come sempre, grandi risultati, gioie e soddisfazioni. Abbiamo vinto in tante categorie, dalla vela d’altura ai monotipi, dalle classi giovanili a quelle olimpiche conquistando titoli mondiali, europei e italiani. Per questo abbiamo deciso di creare un legame di significato ancor più stretto fra l’evento e il mare, scegliendo una location prestigiosa e la splendida cornice del porto di Ancona, che è il ventricolo sinistro dell'economia marittima della costa orientale".



