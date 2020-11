Speciale è già campionessa europea Under 21, ora il gran finale

VILLAMOURA Tutto rimandato a sabato: a Villamoura, in Portogallo, sede dei campionati europei di windsurf, dopo la pioggia ed il vento dei giorni scorsi, è calata una bonaccia che ha impedito il regolare svolgimento delle tre prove in programma. «Era veramente impossibile regatare- racconta Giorgia Speciale- e tutto rimandato ad oggi, quando si disputerà la medal race fra le prime 10 della classifica. Ci saranno punteggi raddoppiati e darò tutto per arrivare il più in alto possibile, e tenere dietro di me la mia amica, e rivale sportiva, Marta Maggetti, che al momento mi segue in classifica». La ventenne anconetana dell’Aniene un primo risultato l’ha ottenuto: la conquista del titolo continentale under 21, visto che tra le prime 10 è arrivata solo lei in questa fascia d’età. Attualmente Giorgia è sesta, subito avanti a Marta Maggetti, e cercherà perlomeno di mantenere questo piazzamento che sarebbe importante in vista delle Olimpiadi. «Sono soddisfatta di come sono andate le cose finora- racconta ancora la Speciale- visto che sono in gara le più forti atlete d’Europa. Spero che sabato le condizioni climatiche siano favorevoli. Sono sicura di disputare una buona gara».

© RIPRODUZIONE RISERVATA