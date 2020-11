Giorgia Speciale sempre sesta agli Europei e prima delle italiane

VILAMOURA Terza giornata di regate a Vilamoura, in Portagallo, dove si disputano i campionati europei di windsurf Rsx, la classe olimpica. Giorgia Speciale dopo le 9 prove disputate si trova al sesto posto, precedendo proprio la sua rivale diretta in chiave azzurra, la sarda Marta Maggetti, che è settima. Un duello nel duello per l’assegnazione del titolo continentale, quello fra la ventenne anconetana e la Maggetti che si contendono il posto per la prossime olimpiadi di Tokyo, una sola italiana avrà il pass, visto che questi europei rappresentano la prima delle prove di qualificazione. Ieri Giorgia ha concluso le tre prove piazzandosi quarta, ottava ed undicesima mentre la Maggetti ha avuto una brillante prestazione nella terza regata, terza, con un nono ed un decimo posto nelle prime due prove. Una giornata lunghissima, caratterizzata da pioggia e vento irregolare che si è conclusa quasi al buio. La giovane anconetana dell’Aniene è largamente al comando per quanto riguarda la classifica under 21. Al comando della classifica assoluta, invece, dopo tre giornate c’è sempre la francese Charline Picon . Sabato le prime dieci della classifica daranno vita alla medal race, che assegnerà i punti conclusivi.