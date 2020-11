Giorgia Speciale sesta in Portogallo e in corsa per le Olimpiadi

VILLAMOURA - La surfista anconetana Giorgia speciale, giovanissima ma già ai vertici internazionali, è in piena corsa per il pass olimpico. In gara, da martedì sulle acque di Villamoura, in Portogallo, dove si disputano i campionati europei classe olimpica, la ventenne cresciuta nella Sef Stamura ed ora tesserata per l’Aniene Roma, è sesta nella classifica generale provvisoria, ma, cosa forse più importante, è prima delle italiane, davanti alla cagliaritan Maggetti (ottava). Il dettaglio è importante perché l'Italia deve ancora scegliere l'univa atelta che la rappresenterà alle Olimpiadi di Tokyo, e questa prova, pur se non decisiva, sarà molto indicativa per i tencici azzurri.

La prova di Villamoura, che si concluderà sabato con la medal race fra le 10 migliori in classifica, sulle 42 partecipanti, è un appuntamento importante. Tra l’altro è il primo che si disputa dopo il lockdown, e dopo la lunga sosta agonistica. Dopo due giornate, e 6 prove, Giorgia Speciale occupa il sesto posto, mentre la Maggetti è ottava.Per la cronaca al primo posto provvisorio c’è la francese Charlene Picon (10-1-19) davanti all’israeliana Katy Spichackov (2-2-5) ed all’inglese Emma Wilson (1-3-7). Da sottolineare che la Speciale è abbondantemente la prima tra le under 21 in gara.

