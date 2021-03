Giorgia Speciale in Portogallo per gli Europei e per il pass olimpico

VILLAMOURA - Ennesimo capitolo dell’infinita sfida tutta azzurra fra Giorgia Speciale e la cagliaritana Marta Maggetti ai campionati europei di windsurf rsx, che iniziano sulle acque di Vilamoura, in Portogallo. In palio, oltre che il titolo continentale, il pass per le Olimpiadi di Tokyo, dove l’Italia sarà rappresentata solo da una delle due concorrenti. A questi europei partecipano 28 atlete da 18 nazioni. Le due azzurre del windsurf olimpico sono appunto la cagliaritana Marta Maggetti, che vanta un doppio 5° posto agli ultimi due Mondiali a Torbole nel 2019 e in Australia nel 2020, e la ventenne anconetana Giorgia Speciale, ultra vittoriosa nelle categorie giovanili, da due anni approdata alla classe olimpica con un 6° e un 11° ai due Mondiali precedenti. L’ultimo riferimento, peraltro, è quello degli europei dello scorso novembre quando, sempre a Vilamoura, Giorgia ottenne un eccellente quinto posto, precedendo di 3 piazzamenti la rivale. Se riuscisse ancora a precederla aumenterebbero per la Speciale le possibilità per la Speciale di andare a Tokyo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA