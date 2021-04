Giorgia Speciale decima al Campionato Mondiale, ma niente Tokyo

CAICE - L'anconetana Giorgia Speciale, autrice di uno splendido terzo posto nella regata finale, che vale doppio, non è però riuscita a risalire dal decimo posto, e ha chiuso il campionato mondiale ai limiti della top ten. Si tratta di un grande risultato per la surfista dorica, che era la più giovane nel lotto delle migliori, ma che forse non è pari alle speranze della vigilia, se non altro perchè l'altra azzurra, la più esperta Marta Maggetti, ha concluso al sesto posto ipotecando la convocazione come rappresentante tricolore alle prossime Olimpiadi di Tokyo, dove anche Giorgia sognava di andare. Alla fine della rassegna spagnola ecco le parole dell'atleta anconetana: «E’ stato un mondiale in salita sin dall’inizio, ho provato a riscattarmi, ma purtroppo è uscito come risultato solamente un decimo posto. Sicuro le condizioni non erano le mie preferite ma… Va bene così. Ci tengo a ringraziare la Federazione Italiana Vela per esserci stata vicina tantissimo in questo periodo, e fare tantissimi complimenti a Mattia Camboni per il suo argento nella gara maschile!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA