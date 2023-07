Lube, ecco il calendario: la prima in casa contro Monza, alla terza il big-match contro Perugia

CIVITANOVA - Il 22 ottobre è ancora lontano, molto lontano ma intanto il calendario c'è e si possono iniziare a fare i primi programmi anche se tante cose - roster in primis - devono essere definiti. Quanto al percorso della Lube ecco la prima giornata del campionato di Volley in Serie A con una partita subito insidiosa davanti al pubblico amico contro il Vero Volley Monza mentre il primo viaggio della stagione in campionato sarà sette giorni dopo alla volta di Padova. E alla terza giornat a- 5 novembre - sarà già tempo di big match con la sfida casalinga contro Perugia.

IL CALENDARIO