Grottazzolina, ecco il percorso: il primo esame in casa contro Cuneo. Tutto il calendario della nuova stagione

GROTTAZZOLINA - Sarà una stagione lunga e difficile, sarà un'avventura tosta con Grottazzolina chiamata a fare il giro d'Italia in un torneo dove nel giro di pochi giorni si passerà da una partita contro il Wow Green House di Aversa per poi duellare magari contro Cuneo. Quanto alla partita d'esordio nel prossimo torneo di volley A2 la Yuasa Battery all'esordio se la vcedrà davanti al pubblico amico contro Cuneo il 15 ottobre, sette giorni dopo il primo esame in trasferta a Reggio Emilia contro la Conad.

IL CALENDARIO