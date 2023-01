Intossicazione alimentare, malore per 50 ragazzi in un rifugio alpino a Cuneo: tutti in ospedale

Paura vicino Cuneo. Sarebbe stata un'intossicazione alimentare ad aver causato il malore dei cinquanta ragazzi soccorsi dai vigili del fuoco e dai sanitari in un rifugio alpino in località Bersezio, nel comune di Argentera.

Dagli accertamenti di vigili del fuoco e personale sanitario il malore sarebbe da attribuire ad intossicazione alimentare e non da monossido. Tutti i ragazzi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.