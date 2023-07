Pallavolo Macerata, la prima contro Bari. Esordio a Lecce per Fano: tutto il calendario

MACERATA - La prima in casa (15 ottobre) per la Pallavolo Macerata, esordio in trasferta invece nel campionato di volley serie A3 per la Smartsystem Fano. E per le due marchigiane subito doppio confronto con squadre pugliesi: Bari per la squadra di Macerata, trasferta a Lecce invece per i fanesi. E il derby? Bisognerà aspettare la decima giornata con quello di andata che si giocherà a Macerata il 7 dicembre, quello di Fano in calendario il 28 febbraio.

IL CALENDARIO