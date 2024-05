Lisippo, il sindaco Seri scrive al direttore generale Osanna: «Atleta vittorioso da riportare a Fano, ecco che soluzione abbiamo»

FANO - Dopo la sentenza sul Lisippo, il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha scritto una lettera al direttore generale dei Musei di arte di salvata del Ministero alla Cultura, Massimo Osanna, per un intervento a favore della ricollocazione della statua dell'Atleta Vittorioso, in bronzo a Fano.

Nel testo, che riportiamo di seguito, il sindaco uscente chiede un incontro con il direttore generale per mettere le basi ad un progetto museale ambizioso, quello dell'arte salvata, con sede a Fano, e che avrà nel Lisippo la punta di diamante. Seri ha invitato formalmente a Fano il direttore generale Osanna per "illustrare soluzioni" e programmare "azioni per la sua realizzazione".