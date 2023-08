Ricercato a Cuneo per omicidio del padre e dell'amico di famiglia, catturato Sacha Chang

Sacha Chang, il ragazzo olandese 21 anni con problemi psichici che ha ucciso mercoledì scorso a coltellate il padre e un amico di famiglia che li ospitava e da allora si è dato alla macchia nei boschi della Val Corsaglia è stato catturato dai carabinieri.

Si conclude l'incubo per la vita degli abitanti di Montaldo Mondovì, piccolo paese della val Corsaglia, in provincia di Cuneo, dove è avvenuto il duplice omicidio. Il 21enne si trovava in vacanza in Italia con il padre ospite a casa di un amico dell'uomo quando aveva afferrato un coltello colpendo a morte prima il genitore e poi l'amico, dileguandosi poi nei boschi dove questa mattina è stato individuato e arrestato.

Catturato l'assassino del padre e dell'amico di famiglia

Le indagini sul duplice omicidio di Lambertus Ter Horst, padrone di una casetta su tre piani in località Roa Piana, e Haring Chainfa Chang, il padre del giovane, sono condotte dal nucleo investigativo e coordinate dalla procura di Cuneo, ma le ricerche hanno coinvolto decine di uomini del comando provinciale agli ordini del colonnello Giuseppe Carubia.

Il giovane era stato avvistato lungo un corso d'acqua, poi se ne erano perse le tracce.

I Chang erano a Montaldo Mondovì dal 10 agosto. In precedenza avevano visitato la zona dei laghi in Lombardia. Il 16 agosto erano in procinto di tornare in Olanda. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane ha accoltellato il padre nel corso di un alterco e poi anche l'amico di famiglia, intervenuto nel frattempo. Lambertus Ter Horst, medico con studi ad Harderwijk e Hierden, in Olanda, aveva acquistato la casa di Montaldo nel 2019 e, dopo averla ristrutturata, vi trascorreva i periodi di vacanza. In paese aveva stretto ottimi rapporti con diverse persone. A una donna, secondo quanto riferito, aveva spiegato che il giovane Sacha stava «passando un momento difficile».